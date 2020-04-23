中海外（0688）公布，集團首季累計完成合約物業銷售總額597.2億元(人民幣．下同)，按年下降11.7%。

集團稱，受突發的新冠肺炎疫情影響，集團首兩個月累計合約物業銷售按年下降 22.7%。隨着疫情在內地逐步受控，在3月份的銷售逐步恢愎，月銷售267.7億元，按年增加7%。

期內，集團以權益地價合共90.3億元在內地兩個城市購入四幅土地，新增總樓面面積64.7萬平方米，實際權益為48.7萬平方米。

截至今年3月底止，首季經營業務收入206.8億元，按年下降14.7%，經營溢利56.1億元，下降24.9%。經營溢利下降的主要原因是，第一季度結轉規模有限，受疫情影響，結轉規模比去年同期減少；疊加受疫情因素影響，近期境外金融市場動盪，人民幣雙邊波動較大，第一季度產生匯兌虧損，而去年同期則為匯兌收益。

集團指，在疫情影響下，香港住宅市場交投放緩，惟剛性需求仍存在。長遠而言，集團對香港樓市充滿信心。

中海外半日收報26.2元，上升0.58%。

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