5月紐約原油期貨以負值結算，內地投資者小注撈底變被追孖展，引發內地投資者投訴中行（3988）失職，中行今早作出回應。

新京報致電中行客服，查詢為何中行原油寶未有按協議在跌至20%時進行強制平倉。中行回應指，中行原油寶若為合約最後交易日，則交易時間為8:00-22:00，超過22:00銀行則不會進行強制平倉，而保證金是在當晚十點後跌至20%以下。

另外，對於有投資者指，中行原油寶產品設計是若為合約最後交易日，則交易時間為8:00-22:00，為何在晚十點沒有進行轉倉，如果中行按照交易時間進行移倉，投資者損失可以降低。中行客服回應指，晚上十點停止交易不代表晚上十點開始轉倉，交割價格參照當日交易所期貨合約的官方結算價，北京時間凌晨2:28-2:30的均價進行結算。

中行現報2.86元，跌1.7%。

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