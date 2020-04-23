金沙（1928）母公司拉斯維加斯金沙(LVS)公布首季業績，其中，金沙中國首季由盈轉虧，蝕1.66億美元，去年同期為賺5.5億美元。淨收益亦按年大減65.1%，至8.14億美元。

期內經調整物業EBITDA方面，澳門威尼斯人減少86.4%，至4900萬美元；金沙城中心未有提供經調整物業EBITDA數字，但淨收益則跌70.5%，跌至賺1.7億美元；巴黎人由盈轉虧，蝕300萬美元，去年同期賺1.6億美元；澳門金沙由盈轉虧，蝕100萬美元，去年同期賺4000萬美元。

母公司主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，現時無法預計內地及澳門之間的旅遊限制會何時及如何取消，但對於今年5月下旬及6月可能開始取消若干旅遊限制抱有樂觀態度，相信相關限制將以循序漸進的方式逐步取消，而各種防疫措施將繼續維持若干時段。

而有關LVS股息，Adelson指出，LVS有意在業務回復到適當水平時，經諮詢LVS董事會後恢復LVS股息。LVS將視乎業務復原進度考慮所有選擇，包括初期回復股息時的股息金額。

流動資金方面，LVS的行政副總裁兼財務總裁Dumont指出LVS有充足資源在「接近零」收益的環境下維持約18個月，並同時繼續維持LVS在澳門和新加坡的現有發展計劃。

Adelson於業績報告中表示，穩健的資產負債表將幫助公司跨過此全球大流行，同時保持所有可觀的未來增長機會不受損害。對市場上的旅遊觀光消費最終能復蘇以及未來增長前景仍然極為樂觀。公司的財力將可繼續執行先前宣佈在澳門及新加坡的資本開支項目，同時繼續於新市場尋求增長機會。

Adelson於盈利發布會表示，雖然不知道此全球大流行將維持多久，但有信心旅遊觀光業各地的消費最終會復蘇。

Adelson表示，對最終復蘇抱樂觀態度，財力上可繼續執行澳門及新加坡的資本開支項目，在澳門的澳門倫敦人及四季名薈價值為22億美元的資本開支項目進展良好。現時不是暫停或放慢澳門投資項目的時候，並會努力加快於澳門的投資。

金沙中國報31.1元，升1.3%。

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