隔夜油價反彈，美股向好，港股今早小幅高開。恒指今早高開90點或0.38%，報23983點，成交金額46億元；國指今早高開46點或0.49%，報9716點。

平保（2318）領升，開市漲0.96%，報78.55元，貢獻恒指13點。金沙中國（01928）母公司公布業績，其中關於金沙中國的淨收益總額第一季減少65.1%至8.14億美元，淨虧損為1.66億美元，金沙中國開市報31.8元，升3.58%，是升幅最大的藍籌。受「原油寶」事件影響，中行（3988）逆市低開，開市跌1.03%，報2.88元，為開市表現最差藍籌。

重磅股方面，騰訊（0700）升0.15%，報410元。國際金融股下跌，友邦（1299）跌0.93%，報69.45元；匯控（0005）跌0.13%，報38.8元

油價反彈，石油股向好，中石化（0386）升1.86%，報3.83元；中石油（0857）升0.75%，報2.7元；中海油（0883）升0.85%，報8.31元。

世茂房地產（0813）將通過先舊後新配股淨籌資23.1億元，配股價29.73元，較上日收市價30.40元折讓約2.2%。該股開市報30.5元，升0.49%。

維達（3331）公布，首季純利增加64.8%至3.77億元，今早平開，報23.15元。

PRADA（1913）發公告，撤回已宣派的每股0.02歐元末期息，該股今早開報25.9元，升1.18%。

聯通（0762）公布，截至今年3月底止，首季純利錄得31.66億元人民幣，較去年同期減少13.9%。聯通開市報4.93元，升0.61%。

香港寬頻（1310）公布，截至今年2月底止，半年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年上升77%至12.83億元。該股開市報13.52元，升3.36%。