【開市焦點】港股ADR跌13點 世茂配股 金沙首季轉蝕 維達多賺64%
文章日期：2020年4月23日 08:52
美股三大指數反彈，港股ADR跌13點或0.06%，報23879點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.07%，折合報409.68元；匯控（0005）跌0.37%，折合報38.71元；建行（0939）跌0.32%，折合報5.99元。
今日焦點股份可留意：
金沙中國（01928）母公司公布業績，其中，關於金沙中國的淨收益總額第一季減少65.1%至8.14億美元，淨虧損為1.66億美元，而去年第一季的淨收入為5.57億美元。
世茂房地產（0813）將通過先舊後新配股淨籌資23.1億元，配股價29.73元，較上日收市價30.40元折讓約2.2%，配售7,820萬股現有股份，佔已發行股本的2.21%。
維達（3331）公布，首季純利增加64.8%至3.77億元。
PRADA（1913）發公告，撤回已宣派的每股0.02歐元末期息，涉及資金約5117.56萬歐元。集團指，撤回派發末期股息的建議是為了支持集團的財務實力，以應對任何未來經濟及財務影響，並保留資源以備經濟復蘇時用作投資。
聯通（0762）公布，截至今年3月底止，首季純利錄得31.66億元人民幣，較去年同期減少13.9％。
香港寬頻（1310）公布，截至今年2月底止，半年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年上升77%至12.83億元。董事會建議派發每股中期股息37仙，按年增加9%。
物管股奧園健康（3662）今日以2.48億元人民幣，收購樂生活智慧社區服務集團約70.82%。代價將以公司上市集資所得款項撥付。
中國人壽（2628）、中國海外發展（0688）、中國電信（0728）、中信銀行（0998）、中國平安（2318）今日公布業績。
其他報道