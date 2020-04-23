恒指先跌後回升，避過走勢轉差局面，而中小型股普遍趨好，新高或強勢股仍銳不可當，整體格局依舊向好，部分剛剛轉強股份仍可「追落後」。

恒指倒升 保持向好趨勢

恒指昨低開後最多跌310點、低見23,483點回升，午後倒升，以近全日高位收市，收報23,893點，升99點或0.42%；國指升0.57%。大市成交971億元，低於60天平均兩成。

恒指低開後很快止住跌勢，午後收復20天線甚至重上23,800點，避免走勢轉差。恒生綜合中型股、小型股指數升0.94%、1.20%。大型股指與恒指國指一樣，守住20天線回升，但受制10天線；不過，中型股指、小型股指已重上10天線，後市更蓄勢挑戰50天線，風險胃納並未明顯收縮。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率62比38，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為75比25。雖然大市不少股份下跌，但買盤動力較強及積極，特別個別行業。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成多下跌，本地金融跌0.80%已經是最差，隨後的金屬及礦石僅跌0.39%，有四成股份上升。上升行業中，軟件服務升近3%，其次食物飲品、農業及水務、航空及相關升逾2%，比表現較佳小型股指更強。

強勢股表現佳 大市有支持

事實上，除了月內反覆創新高（市值逾250億元、行業創新最多股份）的物管中海物業（2669）（月內11次創52周新高）、互聯網平安好醫生（1833）（9次新高）、醫療器械愛康（1789）（7次）、新零售高鑫（6808）（7次）、SaaS供應商金蝶（0268）（5次）、乳品飛鶴（6186）（3次）等，強勢的騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、中芯（0981）、海螺（0914）、安踏（2020）、復星醫藥（2196）、世茂（0813）等近日回調至10天線已有支持，以這批股份為首的強勢股的表現，顯示市况依然向好。

銀娛轉強可留意 45元止蝕

不過上述新高或強勢股累積升幅龐大，如近1個月好醫生累升八成，股價或變得更波動；騰訊、阿里巴巴累升14%、12%，升幅較為溫和，但前者逼近年內新高，後者幾乎收復今年失地，若然望追落後，可以留意銀娛（0027）。

近1個月銀娛累升14%，近日回調守住10天線（收市計），昨再次重上50天線，走勢逐步轉強；今年迄今仍跌14%，仍相對落後。入市可以收低45元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]