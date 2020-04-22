新冠肺炎疫情出現，環球股市暴跌後迅速回升。百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，隨着多國實施貨幣及金融刺激政策，環球股市正處於V型反彈階段。他預期，疫情將會令環球企業盈利錄得負增長，當中英國跌幅最大，截至4月中按年跌23%，美國則按年跌12.8%。但相信環球企業於2021年再度錄得正增長。今年多國企業盈利錄得虧損，因此估計環球企業收益將會跌近四成。

市況不穩，過去六個月投資者轉向買入美債及黃金。儘管黃金現價處於高位，但他相信金價仍有上升動力。他建議投資者現階段可以增持黃金、美國國債以及一些防守能力較強的股票。短期要留意高風險投資產品。中長線而言，則股票前景勝過債券。近日，油價跌至負數，他認為油價將會有所回升，但有機會長期徘徊於每桶25美元水平。

百達資產管理全球和地區債券主管Andres Sanchez Balcazar表示，環球新型肺炎死亡人數已經逐漸平穩，但相信經濟活動僅以緩慢速度恢復。美國方面，經濟刺激方案有效令GDP回升，但相信年內仍會錄得負增長。他估計，資金會繼續流入美元政府債券。美國聯儲局亦會持續寬鬆政策，以穩定國家經濟。

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