PRADA（1913）發公告，撤回已宣派的每股0.02歐元末期息，涉及資金約5117.56萬歐元。集團指，撤回派發末期股息的建議是為了支持集團的財務實力，以應對任何未來經濟及財務影響，並保留資源以備經濟復甦時用作投資。

集團指，鑒於全球經濟形勢於今年3月18日召開的董事會會議後發生重大變化，加之新型冠狀病毒肺炎擴散的大流行，以及意大利政府採取的最新封城措施，公司宣佈董事會今日決議撤回其於3月董事會會議上所提有關派發2019年度末期股息5117.6萬歐元，即每股派末期息0.02歐元的建議。

集團指，在今日召開的董事會會議上，董事會考慮由於在評估大流行持續時間及其影響方面仍存在不確定性，撤回派發末期股息的建議是為了支持集團的財務實力，以應對任何未來經濟及財務影響，並保留資源以備經濟復甦時用作投資。

董事會建議於應屆股東大會上批准分配公司截至去年底的淨收入2.49億歐元，當中5117.6萬歐元將分配予公司作特別儲備；及1.98億歐元分配予公司保留盈利。

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