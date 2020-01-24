廣告媒體監察公司admanGO公布，本地首季廣告開支按年減少28%，下跌主要是受旅遊業拖累，3月份旅遊業的廣告支出按年大跌91%。旅遊業在2019年三月份是廣告支出第三大的行業，支出佔整體的8%。admanGO又稱，今年一月份的廣告開支按年下跌23%，其後跌幅擴大，二月及三月的按年跌幅更分別達31%及32%，此外三月中起新冠肺疫新增確診數字急升，而廣告開支亦進一步下跌。

整體廣告開支方面，十大最高廣告支出行業的頭三位依次為「藥物及醫護」、「銀行、信用卡及投資服務」及「地產」，但支出按年減少18%、26%及19%。

雖然大部份行業於第一季均減少廣告開支，但個別類別的支出卻有所增長，外賣速遞及食物到會服務的廣告開支按年增加154%；網上商店及團購服務的開支按年增長26%；草本食物與靈芝或雲芝支出分別按年上升53%及24%。

媒體市場佔有率方面，報告稱，流動廣告開支於首季市場佔有率達21%，開支金額按年增加15%，「銀行、信用卡及投資服務」、「保險」與「遊戲及興趣活動」為流動廣告支出最高的三大行業。

記者：李哲毅

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