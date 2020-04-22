被戲稱「道士股」的中國鼎益豐（0612）因涉嫌市場操控活動，一度被證監會停牌，雖然鼎益豐已經復牌，但聯交所今日發聲明炮轟鼎益豐前非執行董事姚緣未有遵守上市規則，亦未有配合上市科調查，形容「行為尤其不當」。聯交所亦點名譴責前非執行董事姚志祥及石敏強蓄意違反上市規則；同時批評行政總裁陸侃民及執行董事張曦。

聯交所羅列公司5大罪狀

首先是姚緣介紹其親兄弟姚志祥及自己配偶的親屬石敏強出任董事，認為委任程序明顯未經適當考慮，且亦不透明。

其次是姚緣、姚志祥及石敏強被委任為非執行董事時提供的聲稱確認有明顯不準確及具誤導成分，三人蓄意隱瞞有關資料，明顯未有履行董事以應有技能、謹慎及盡責行事的責任。

第三是涉嫌挪用公款。聲明指，姚緣向公司介紹投資商業承兌匯票，公司先後於2015年9月及2015年10月投資2,500萬及3,000萬元人民幣的商業承兌匯票。

其後2015年10月底，由於需要資金，公司考慮提前贖回3,000萬元匯票。姚緣提議將3,000萬元匯票換成三張1,000萬元的匯票。

陸侃民及張曦並未就替換匯票一事向董事會尋求批准，而2015年11月2日晚上，姚緣通知陸侃民該三張1,000萬元匯票已可進行替換，張曦當晚批准了替換匯票，接著3,000萬元匯票被交到與姚緣有關的人士手上，並被送往廣州。最終公司發現三張1,000萬元匯票可能是偽造匯票，

聯交所認為，替換匯票的相關情況強烈顯示姚緣很可能牽涉其中，姚緣行為顯示他並未以誠實及符合該公司整體利益的方式行事，而且蓄意否認事實，直指姚緣聲稱自己對替換匯票的相關情況不知情的行為實屬惡劣。

第四是公司的2015年度業績及2015年報仍遲了14至15個星期才刊發。

第五是姚緣、姚志祥及石敏強未有按《承諾》配合上市科的調查工作，三人於2016年7月20日被罷免董事職務。上市科於2017年3月向三人發信查詢，其後亦有再去信三人跟進有關事宜，但一直沒有收到任何回覆，三人違反其配合上市科調查工作的《承諾》。

記者：李哲毅

其他報道

【專欄】荒誕的港朝換代

【公司業績】香港寬頻半年少賺34% 派中期息37仙

【企業併購】奧園健康收購樂生活八成股權

【追回損失】ASM太平洋：內地廠房完全復產 惟星、馬產能輕微受限

【港股收市】港股結束兩連跌 騰訊領軍 渣打七連挫累瀉14%

【提供美元】金管局推100億臨時美元流動性資金安排

【異動股】《蘋果》訂閱人數降 黎智英坦言經營難 壹傳媒曾跌6.5%

【準備開會】彭博社：或於5月23至30日召開人大 上證尾市升幅擴大

【A股收市】A股午後拗腰 滬指以全日最高位收市

【匯思】余偉文：銀行壓測延至明年 「還息不還本」擴至資助房屋

【有片：埋身擊】上證靠穩 華夏滬深300 ETF、南方A50買得過？

【外企業績】Netflix 首季營收達58億美元 每股盈利略遜市場預期

【疫市變陣】一田舉行購物優惠日 料網店營業額升三成

【經濟寒冬】《南早》高層減薪 月薪2萬元以上放3周無薪假