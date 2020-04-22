香港寬頻（1310）公布，截至今年2月底止，半年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）按年上升77%至12.83億元。不過，由於期內收購JOS集團及相關營運開支增加，其純利按年下跌34%至1.32億元。董事會建議派發每股中期股息37仙，按年增加9%。

期內，集團收益按年增加約2倍至44.57億元，主要由於期內企業收益增加2.89倍至22.76億元；受惠於「四合一」的策略下每用户平均收入（ARPU）提升，住宅收益按年增長2%至12.52億元。期內住宅ARPU也按年增加3%，每月為190港元；而企業用戶的ARPU由去年同期的1508元，增加84%至2775元，使期內收入增加。

香港寬頻收報13.08元，升2.51%。

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