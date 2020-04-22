「只有你贏了，我才不算輸。」 香港電影金像奬預告片的隱喻耐人尋味，但話未落地，一國兩制的屁股又捱一棍，政府高層大地震，盛傳會一口氣換走四名局長，文官變武官，正式上演「港朝換代」。

若對「港朝換代」這四個字感到陌生，趁着最後一次在《明報》寫文章，再次重申一下立場，在過去約一年半時間，寫作理念一直是要揭破一些齷齪的香港政商界人物，如何棄港登陸，食相有多難看。

要看清楚一個人，第一步是「聽其言」，但絕不能夠單憑對方三言兩語而輕易作出判斷，還要配合時間點、得益方、有說甚麼無說甚麼，作綜合考量；更重要的是「觀其行」，尤其在資本市場這個放大鏡，往往可以把一個人物的真實一面，展現得更清晰、更赤裸。

入世了，看多了，大概也能夠看到這班人之中，有精明地應付自如的人，也有面目猙獰欲蓋彌彰的人，兩種風格，各自表述。你可以佩服他們，也可以鄙視他們，they just don't care。

有人問：「如果我們已經很努力，這個世界還是沒有變更好，怎麼辦？」電影世界的對白也許會這樣寫：「只要還活著，就會有希望！」但童話裏都是騙人的，現實世界的殘酷，只會叫人吃不消。

縱使活在荒誕的年代，歷史（或野史）還是需要有人記錄，這種爛頭卒的打法，一寸短，一寸險，也不是人人願意做，慶幸在過去一年多香港這個關鍵的時刻，能夠以文會友，揚惡一番。

最後，也希望藉此交代去向，有興趣繼續閱讀本欄的讀者，請繼續關注本人Facebook「大灣區國舅爺」，不日就會公布「港朝換代」的下個棲息地。

有緣再會！

大灣區國舅

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後記：衷心感謝《明報》財經編採部一年半以來的支持，特別是前任負責人C、現任負責人M。

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