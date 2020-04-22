物管股奧園健康（3662）今日以2.48億元人民幣（下同），收購樂生活智慧社區服務集團約70.82%。代價將以公司上市集資所得款項撥付。

除了收購上述股權，根據框架協議，賣方承諾負責完成向目標公司若干少數股東收購目標公司全部股本之約9.18%，以確保完成框架協議項下擬進行的交易。於完成建議收購事項時，奧園健康將合共持有目標公司全部股本80%。

樂生活去年營業額為4.17億元，除稅前溢利及除稅後溢利分別為3073萬元及2248.9萬元。

集團指，擬透過戰略收購物業管理服務供應商擴大物業管理服務組合，收購將令集團獲得進軍新區域市場的途徑及以高效方式擴大業務組合，為實現業務策略的有效途徑。

樂生活為2019年中國物業服務百強企業榜排名第38名，管理208 個項目，物業總建築面積約 2263萬平方米。項目主要位於北京市、 河北省、河南省、天津市、重慶市及四川省。

奧園健康今日升2.5%，收報6.96元。

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