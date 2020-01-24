ASM太平洋（0522）公布首季初步業績，集團收入為33.80億元，較去年同期減少7.6%；純利約2359.6萬元，按年減少89.1%。首席財務總監黃梓達在電話會議上提到，內地廠房工人近乎全數復工，現時正提高生產率及加班追回大部分損失的產量，但黃梓達亦透露，馬來西亞和新加坡政府分別推出防疫措施，公司設於上述國家的工廠受到一定程度負面影響。

黃梓達表示，馬來西亞廠房均有提供半導體解決方案、SMT解決方案及物料的產品，現時亦繼續營運，但由於當地政府限制交通，只有約5成員工上班。黃梓達表示，現時正提高內地、英國及德國工廠生產率，以彌補馬來西亞半導體產品產能下降，同時將SMT解決方案中的設備工具（equipment tool）作外判生產，以維持產能；雖然蝕刻引線框架等產品未能外判生產，但對整體產能影響不大。

此外，新加坡政府要求關閉非必要的工作場所，黃梓達稱，公司被歸類為重要經濟行業，容許其生產基地正常生產。黃梓達指出，未見有大批客戶取消訂單，但有個別客戶推遲收貨日期。雖然新冠肺炎疫情拖慢5G步伐，但黃梓達指，5G項目屬長遠計劃，相信客戶仍會繼續投資於此。

此外，ASM預期次季收入將介乎5億至5.8億美元，毛利率將介乎34.5%至36.5%。

記者：李哲毅

其他報道

【港股收市】港股結束兩連跌 騰訊領軍 渣打七連挫累瀉14%

【提供美元】金管局推100億臨時美元流動性資金安排

【異動股】《蘋果》訂閱人數降 黎智英坦言經營難 壹傳媒曾跌6.5%

【準備開會】彭博社：或於5月23至30日召開人大 上證尾市升幅擴大

【A股收市】A股午後拗腰 滬指以全日最高位收市

【匯思】余偉文：銀行壓測延至明年 「還息不還本」擴至資助房屋

【有片：埋身擊】上證靠穩 華夏滬深300 ETF、南方A50買得過？

【外企業績】Netflix 首季營收達58億美元 每股盈利略遜市場預期

【疫市變陣】一田舉行購物優惠日 料網店營業額升三成

【經濟寒冬】《南早》高層減薪 月薪2萬元以上放3周無薪假

【出手抗疫】匯豐捐6000萬元抗疫 料60萬基層受惠

【首季數字】中國建築首季盈利跌20.6% 收入跌13.9%

【港股午市】港股跌133點 中石油藍籌最傷 F三星原油期重挫48%

【港元拆息】1個月HIBOR創一個月新低