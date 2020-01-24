【追回損失】ASM太平洋：內地廠房完全復產 惟星、馬產能輕微受限
文章日期：2020年4月22日 16:40
ASM太平洋（0522）公布首季初步業績，集團收入為33.80億元，較去年同期減少7.6%；純利約2359.6萬元，按年減少89.1%。首席財務總監黃梓達在電話會議上提到，內地廠房工人近乎全數復工，現時正提高生產率及加班追回大部分損失的產量，但黃梓達亦透露，馬來西亞和新加坡政府分別推出防疫措施，公司設於上述國家的工廠受到一定程度負面影響。
黃梓達表示，馬來西亞廠房均有提供半導體解決方案、SMT解決方案及物料的產品，現時亦繼續營運，但由於當地政府限制交通，只有約5成員工上班。黃梓達表示，現時正提高內地、英國及德國工廠生產率，以彌補馬來西亞半導體產品產能下降，同時將SMT解決方案中的設備工具（equipment tool）作外判生產，以維持產能；雖然蝕刻引線框架等產品未能外判生產，但對整體產能影響不大。
此外，新加坡政府要求關閉非必要的工作場所，黃梓達稱，公司被歸類為重要經濟行業，容許其生產基地正常生產。黃梓達指出，未見有大批客戶取消訂單，但有個別客戶推遲收貨日期。雖然新冠肺炎疫情拖慢5G步伐，但黃梓達指，5G項目屬長遠計劃，相信客戶仍會繼續投資於此。
此外，ASM預期次季收入將介乎5億至5.8億美元，毛利率將介乎34.5%至36.5%。
記者：李哲毅
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