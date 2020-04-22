【港股收市】港股結束兩連跌 騰訊領軍 渣打七連挫累瀉14%
文章日期：2020年4月22日 16:18
A股午後大幅反彈，港股跟隨上揚，最多升過145點，高見23939點，收市升99點或0.42%，報23893點，收復廿天線，成交金額970億元，較上日減少12.4%；國指升55點或0.57%，報9670點。
騰訊（0700）領軍帶動大市向上，埋單升2.2%，重返400元以上水平，收報409.4元，貢獻恒指58點；其次為中移動（0941），升2.67%，收報61.45元，推高大市29點，亦為今日表現最好藍籌。神華（1088）則為表現最差藍籌，收市跌1.3%，收報13.66元。
國際油價未見起色，石油股繼續無運行，中海油（0883）跌0.36%，收報8.24元；中石油（0857）跌1.11%，收報2.68元；中石化（0386）跌0.79%，收報3.76元。F三星原油期（3175）已連跌7個交易日，累跌67.03%，今日收報1.79元，跌46.08%。
渣打（2888）再破底，同樣連跌7日，今日再創上市新低，見36.8元，瀉3.15%，收報37.2元，跌2.1%。過去7個交易日渣打已累跌14.19%。
平安好醫生（1833）三連揚，今日再破頂，高見123.3元，大升15.23%，收報114.7元，升7.2%。
壹傳媒（0282）旗下《蘋果日報》訂閱人數減少，創辦人黎智英撰文「告急」，該股收報0.147元，跌4.55%。
翰森製藥（3692）公布，以每股26.75元配售1.304億股新股，配售價較上日收市價折讓約5.98%，午後表現轉強，收升0.53%，報28.6元。
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