A股午後大幅反彈，港股跟隨上揚，最多升過145點，高見23939點，收市升99點或0.42%，報23893點，收復廿天線，成交金額970億元，較上日減少12.4%；國指升55點或0.57%，報9670點。

騰訊（0700）領軍帶動大市向上，埋單升2.2%，重返400元以上水平，收報409.4元，貢獻恒指58點；其次為中移動（0941），升2.67%，收報61.45元，推高大市29點，亦為今日表現最好藍籌。神華（1088）則為表現最差藍籌，收市跌1.3%，收報13.66元。

國際油價未見起色，石油股繼續無運行，中海油（0883）跌0.36%，收報8.24元；中石油（0857）跌1.11%，收報2.68元；中石化（0386）跌0.79%，收報3.76元。F三星原油期（3175）已連跌7個交易日，累跌67.03%，今日收報1.79元，跌46.08%。

渣打（2888）再破底，同樣連跌7日，今日再創上市新低，見36.8元，瀉3.15%，收報37.2元，跌2.1%。過去7個交易日渣打已累跌14.19%。

平安好醫生（1833）三連揚，今日再破頂，高見123.3元，大升15.23%，收報114.7元，升7.2%。

壹傳媒（0282）旗下《蘋果日報》訂閱人數減少，創辦人黎智英撰文「告急」，該股收報0.147元，跌4.55%。

翰森製藥（3692）公布，以每股26.75元配售1.304億股新股，配售價較上日收市價折讓約5.98%，午後表現轉強，收升0.53%，報28.6元。

其他報道

【異動股】《蘋果》訂閱人數降 黎智英坦言經營難 壹傳媒曾跌6.5%

【準備開會】彭博社：或於5月23至30日召開人大 上證尾市升幅擴大

【A股收市】A股午後拗腰 滬指以全日最高位收市

【匯思】余偉文：銀行壓測延至明年 「還息不還本」擴至資助房屋

【有片：埋身擊】上證靠穩 華夏滬深300 ETF、南方A50買得過？

【外企業績】Netflix 首季營收達58億美元 每股盈利略遜市場預期

【疫市變陣】一田舉行購物優惠日 料網店營業額升三成