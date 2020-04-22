金融管理局總裁余偉文於匯思發文，表示業界會短期內公布按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋貸款研究結果；針對美元流動性問題的細節；又在今天發信通知銀行押後今年的壓力測試至明年；並透露適時推出其他「疫周期」措施。

余偉文指，截至4月21日，16家活躍於中小企貸款的銀行已經合共批出逾11,000宗企業「還息不還本」、貸款展期與應急貸款等申請，涉及金額超過860億元。個人客戶方面，銀行亦已經批出逾5,200宗包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等申請，涉及金額超過150億元。

同時，正與業界和相關政府部門積極研究，將按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋貸款，以減輕更多市民的供樓壓力。相關研究已接近完成，業界會在短期內作出公布。

針對美元流動性緊張的問題，金管局即將推出「美元流動資金安排」，從美聯儲的「海外及國際貨幣管理當局回購交易安排」(FIMA Repo Facility)中取得的美元資金，透過回購交易形式借予本地銀行。新安排下的流動性總額為100億美元。有關機制的籌備工作已經完成，今日稍後將公布相關細節。

另外，為了確保銀行能集中火力推出紓困措施，金管局對一些監管要求亦作出靈活變通。上個月向銀行發出指引，依照巴塞爾委員會決定，延遲一年實施《巴塞爾協定三》監管資本架構中的各個要求。金管局會彈性處理銀行定期遞交的監管報表及其他報告，亦會在今天發信通知銀行押後今年的壓力測試至明年，讓銀行能調配足夠資源重點應對當前迫切的挑戰。

余偉文指，會繼續密切注視疫情的影響，與業界保持緊密溝通，適時推出其他「疫周期」措施。

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