一田百貨公布疫市「變陣」舉行購物優惠日，包括4月29日至5月10日將在eShop率先開賣產品，種類大增1.6倍至1300款，亦加入急凍及冷凍食品。實體店將於5月28日至6月3日舉行一田購物優惠日，沙田、大埔及荃灣分店的百貨部暫定將推出控制人流控施，有機會因應疫情的發展再作更改。超市逾300個優惠將分為4星期發售，由5月28日至6月24日進行，長達近一個月，期間開放予所有顧客入場選購貨品。

一田百貨行政總裁黃思麗透露，人流控制措施仍在安排當中，很有可能要先在網上登記，希望為市民購物時提供信心。她又指，第一季受到疫情影響，百貨人流減少有明顯下跌壓力，業務錄得雙位數跌幅，不過市民多在家中，超市業務錄得逾三成增長，食用類產品銷情較佳，小家電生意亦有升幅，令第一季整體業務仍錄得高單位數增幅。

展望今年一田購物優惠日的表現，黃思麗預料，eShop營業額可望達至30％升幅，亦希望執行人流控制措施後，市民會到一田購物，實體店生意可持平。她坦言，今次的購物優惠日經過長時間考慮才舉行，希望可處理人流控制，亦要加強店鋪清潔，有消費者在疫情後改為網購為主，因此eShop加入更多選擇，以照顧他們需要。

她表示，一田未有執行裁員、減薪的措施，今年1月亦有加薪，平均加幅「可追通脹」，今次購物優惠日亦會聘用兼職，由於新加入北角店，相信兼職人手亦較去年多。她透露，疫情未有改變一田的開店計劃，擬於今年第三季開設「全新形式」的分店。至於政府推出的第二輪「防疫抗疫基金」將資助僱主支薪一半，黃思麗表示，近日集中處理購物優惠日，雖然得知基金措施，但未與管理層傾談會否申請基金。

記者：蕭嘉聰

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