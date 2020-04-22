恒指低開後最多跌310點，低見23483點反彈，半日跌幅收窄至133點或0.56%，收報23659點；國指跌0.33%。大市半日成交487億元。恒指低開後止住跌勢，未有進一步轉差，惟仍失守20天線，尚未脫離險境，短線盡快收復20天線並重上23800點，才可避免轉差。

騰訊（0700）逆市升1%，支撐指數表現；其他重磅藍籌股偏軟，平保（2318）、友邦（1299）、匯控（0005）跌約1%以上。互聯網向好，美團（3690）升逾1%，阿里健康（0241）平安好醫生（1833）升逾7%。不過，電子產品部件股受壓，舜宇（2382）瑞聲（2018）跌3%。醫藥股個別發展，中生製藥（1177）反彈，復星醫藥（2196）升2%，石藥（1093）藥明生物（2269）跌2%、3%。內房股普遍偏軟，但物管股做好，碧桂園服務（6098）升逾3%。

教育股宇華（6169）即將公布截至2月底止中期業績，受到去年多間學校的招生人數及學費增加，收購泰國的國際大學及山東的學院帶來貢獻，高等教育業務收入比重提高，業績料可保持較快增長。股價方面，宇華早前升破6元後進一步向上，升至6.58元回調，預計10天線附近約6.2元有支持，可以候低吸，並可設低收6元止蝕。

劉思明

明報資深評論員