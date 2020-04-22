匯豐（0005）今日宣布，捐出 6000 萬元抗疫，預期將惠及本港 60 萬低收入家庭、長者及弱勢社群。今次匯豐將夥拍幾家長期合作的慈善機構，包括社聯、惜食堂、紅十字會及聖雅各福群會，提供短、中、長期支援，包括派發6.5萬個食物包、透過學校網絡供應 1.3 萬個防疫用品包、提供兼職工作機會等。

比較長遠的項目則包括為4.3萬名來自低收入家庭的人士提供災難應變、急救及預防疫症的訓練。

集團又指，針對新型冠狀病毒對全球經濟的打擊，早前已表明暫緩全球裁減人手的計劃。而作為本港最大私人機構僱主之一，該行則剛於本月初宣布，不申請特區政府的僱員工資補貼計劃，讓相關資源得以更有效地利用、讓更多有需要的人士受惠。而早前匯豐已因應歐洲央行呼籲，取消去年第4次中期息，今年亦不會派息及回購，事件亦引起市場熱議。

集團指，自新冠病毒於今年初爆發以來，滙豐已推出多項紓緩措施，協助客戶解決資金周轉的問題。針對個人客戶，匯豐推出全港首創的「支援貸款」、「還息不還本」安排，以及保險計劃的特別保障；至於商業客戶，該行措施涵蓋多個行業和不同規模企業，即時紓緩短期資金壓力，金額合共超過300 億元。集團又於3月公布在全球多個市場一系列支援措施，並捐出2,500萬美元（約 1.95億港元）抗疫專項捐款，支援全球在醫療和社區的所需。

集團副主席兼行政總裁王冬勝指，抗疫是目前香港當務之急，因此除了盡力協助客戶，還加強與慈善機構合作，透過多個項目照顧社區的需要。他指，香港一向經得起風浪，只要大家齊心抗疫，不但可以安然渡過，而且會比以往更強壯、更成功」 。

記者：方楚茵

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