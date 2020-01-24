國際油價持續波動，拖累股市氣氛，港股今早低開253點後跌勢喘穩，半日跌幅一度收窄至99點，高見23694點，中午收報23659點，跌133點或0.56%，成交金額486億元；國指跌31點或0.33%，報9583點。

友邦（1299）領跌，半日跌1.35%，收報69.2元，拖低恒指33點；其次為匯控（0005）跌1.28%，收報38.65元。油價疲軟，藍籌中以中石油（0857）表現最差，跌3.32%，收報2.62元。銀娛（0027）逆市升，半日揚1.36%，收報48.55元，為表現最好藍籌。

石油股繼續捱沽，中海油（0883）跌2.06%，收報8.1元；中石化（0386）跌1.58%，收報3.73元。

三星資產昨日發出通告稱，決定為其發行的F三星原油期（3175）轉倉，資產配置調換為持有較長期的紐約9月期油合約。F三星原油期至今仍未止瀉，半日跌47.9%，收報1.73元，續為上市新低。

其餘個股方面，香港寬頻（1310）今日公布中期業績，股價績前偏軟，收報12.62元，跌1.1%。

平安好醫生（1833）升勢持續，逆市邁向三連升，最高見115元，再創新高，收報114.7元，升7.2%。

翰森製藥（3692）公布，以每股26.75元配售1.304億股新股，配售價較上日收市價折讓約5.98%，半日收報27.8元，跌2.3%。