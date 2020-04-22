內房世茂（0813）昨公布，分拆物業管理業務獨立上市。銀河聯昌報告指出，世茂並無在通告內提到分拆時間及規模，但據其所知，世茂有意在年內完成分拆，該行預期為第四季。

同時，基於世茂物管業務的2021年市盈率為20倍，淨利潤率15%，估計今次分拆的市值約260億元，相當於世茂的30%市值。該行指，若世茂管理層將向股東作直接分派，將提供超過20％的特別股息收益率。

該行推薦世茂為行業首選，目標價40元。

在今年一月，已有外電引述知情人士指世茂考慮今年分拆物業管理業務來港上市，集資5億至6億美元（約39億至46.8億港元），公司並正與潛在顧問就分拆進行深入談判。

在三月底的業績會上，集團副主席兼總裁許世壇曾表示，物業和酒店業務或會在未來2-3年分拆上市，又指物業或會更快進行分拆。

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