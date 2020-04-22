銀保監會表示，首季銀行不良率上升，預計第二季仍會向上，同時又指保險需求上升，行業復工率逾九成，並指瑞幸在銀行貸款餘額量不大。

銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企表示，截至第一季尾，銀行業不良率2.04%，較年初上漲0.06個百分點，餐飲等小微企業不良貸款上升較快，預計二季度不良率可能會有些上升，但不會太大，風險也完全可以控制。

銀行方面，首季度人民幣貸款增加7.1萬億元，按年多增1.3萬億元，重點投向製造業、批發零售業、基礎設施行業，相關貸款分別增加1.1萬億元、0.9萬億元、1.5萬億元，有效支持高技術製造業發展、傳統產業改造升級、居民和公共消費以及基礎設施投資。

銀保監會副主席黃洪表示，首季保險賠付支出3019億元，疫情期間需求上升，健康險業務按年增長21.5%。首季信用保證保險賠付支出161億元，按年增長50%。

截止目前，除湖北外，全國銀行保險機構復工率約97%，銀行保險網點復工率達到99%，湖北轄內已有6成多的銀行保險機構、9成的銀行保險網點復工，武漢轄內銀行保險機構員復工率穩步提升，基本金融服務得到有效保障。

首季銀行保險機構新增債券投資2萬億元，其中新增公司信用類債券投資3600多億元。保險資金新增股權投資1263億元

而對於瑞幸咖啡財務造假一事，銀保監會表示，對財務造假行為始終保持「零容忍」，已督促相關銀行加強風險監測。目前保險公司已收到瑞幸咖啡的理賠申請，相關調查還在進行，理賠工作還存在不確定性。瑞幸在銀行貸款餘額量不大。

其他報道

【美英合作】約翰遜與特朗普同意共同應對疫情 會合作重啟經濟

【消費降級】郭明錤：平價iPhoneSE銷情較佳 疫情或影響新機量產

【A股開市】滬深兩市低開 創板指險守2000點

【港股開市】港股低開253點 F三星原油期重挫逾四成見上市低

【開市焦點】港股ADR跌324點 亞股續跌 翰森製藥折讓近6%配股

【歐美戰報】油價崩潰引發新一輪避險 道指跌631點

【再度入市】金管局再入市沽港元 合計達43.4億港元

【3175】三星原油期所持期油全轉倉9月 發行人：採保守策略