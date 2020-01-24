天風國際分析師郭明錤發表報告，指受疫情影響，今年下半年工程驗證測試延遲1個月，6.7吋新iPhone將延至10月才能量產，不過，6.1吋和5.4吋款則仍有可能於9月量產。而5G毫米波iPhone的天線封裝（AiP）因4月初改變設計與測試實驗室暫停驗證服務，5G iPhone佔新款iPhone出貨比重有機會由原先的15至20%，下調至約5至10%。

報告又指，新iPhone SE首周預售好過預期，又預期第二季iPhone出貨量在2900至3200萬部，約下降25至30%，預估2020全年iPhone出貨量將下降10至15% 。

郭明錤指，平價iPhone銷情較佳，而蘋果亦減少高端iPhone的產出，意味著消費降級的趨勢，認為市場面臨最大的挑戰是疫情爆發後，消費信心或購買力受到衝擊，消費者會傾向購買價格與規格較低的同類產品或停止購買。

瑞聲現35.9元，跌3.3%，另一手機設備股舜宇（2382）跌3.8%，報103.7元。

其他報道

【A股開市】滬深兩市低開 創板指險守2000點

【港股開市】港股低開253點 F三星原油期重挫逾四成見上市低

【開市焦點】港股ADR跌324點 亞股續跌 翰森製藥折讓近6%配股

【歐美戰報】油價崩潰引發新一輪避險 道指跌631點

【再度入市】金管局再入市沽港元 合計達43.4億港元

【3175】三星原油期所持期油全轉倉9月 發行人：採保守策略