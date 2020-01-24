【消費降級】郭明錤：平價iPhoneSE銷情較佳 疫情或影響新機量產
文章日期：2020年4月22日 10:01
天風國際分析師郭明錤發表報告，指受疫情影響，今年下半年工程驗證測試延遲1個月，6.7吋新iPhone將延至10月才能量產，不過，6.1吋和5.4吋款則仍有可能於9月量產。而5G毫米波iPhone的天線封裝（AiP）因4月初改變設計與測試實驗室暫停驗證服務，5G iPhone佔新款iPhone出貨比重有機會由原先的15至20%，下調至約5至10%。
報告又指，新iPhone SE首周預售好過預期，又預期第二季iPhone出貨量在2900至3200萬部，約下降25至30%，預估2020全年iPhone出貨量將下降10至15% 。
郭明錤指，平價iPhone銷情較佳，而蘋果亦減少高端iPhone的產出，意味著消費降級的趨勢，認為市場面臨最大的挑戰是疫情爆發後，消費信心或購買力受到衝擊，消費者會傾向購買價格與規格較低的同類產品或停止購買。
瑞聲現35.9元，跌3.3%，另一手機設備股舜宇（2382）跌3.8%，報103.7元。
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