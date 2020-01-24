隔夜油價繼續波動，美股向下，港股今早受壓。港股今早低開253點或1.07%，跌穿廿天線，開報23540點，成交金額38億元；國指今早低開93點或0.98%，報9521點。

國際金融股弱勢，匯控（0005）領跌大市，開市報38.45元，拖低恒指29點；友邦（1299）跌1%，報69.45元。另一重磅股騰訊（0700）開市跌0.89%，開報398元。藍籌中蒙牛（2319）表現最差，開市跌2.6%，開報26.25元。

油價續瀉，三桶油齊齊低開。中石化（0386）跌1.32%，報3.74元；中石油（0857）跌1.85%，報2.66元；中海油（0883）跌2.18%，報8.09元。

三星資產昨日發出通告稱，決定為其發行的F三星原油期（3175）轉倉，資產配置調換為持有較長期的紐約9月期油合約。F三星原油期今早大跌42.5%，開報1.91元，創上市新低。

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翰森製藥（3692）公布，以每股26.75元配售1.304億股新股，配售價較上日收市價折讓約5.98%，開市報27.7元，跌2.64%。

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