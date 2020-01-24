美股美油再度下跌，港股ADR跌324點或1.38%，報23468點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.2%，折合報395.8元；匯控（0005）跌2.29%，折合報38.25元；建行（0939）跌1.44%，折合報5.91元。

今早亞洲股市向下，日、韓、澳股均跌逾1.3%。

今日焦點股份可留意：

油價下跌，留意油股之餘，市場焦點的F三星原油期（3175）昨晚亦宣布轉倉，即時將所持全部6月WTI期油合約轉成9月WTI期油合約。

國務院常務會議確定，將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點，以釋放更多信貸資源，提高中小銀行服務中小企的能力。據監管部門要求，銀行撥備覆蓋率基本標準爲150%。留意內銀。

翰森製藥（3692）公布，以每股26.75元配售1.304億股新股，配售價較上日收市價折讓約5.98%，新股佔經擴大後股本約2.2%。所得款項淨額用於研發項目、擴充研發團隊及於技術的投 資，以進一步增強研發能力及豐富產品管線。

ASM PACIFIC（0522）首季收入按年跌7.6%，盈利2540萬元，較去年同期及前三個月分別減少76.6%及88.6%。

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