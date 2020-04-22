恒指昨日跌536點，收報23,793點，成交金額1107億元。5月期油崩盤，歷史性一度跌至負40美元，CNN獨家報道朝鮮領袖金正恩健康有問題，均利淡大市。港股技術走勢及設局偏弱，部署上宜稍減持倉水平，但以當前的低殘估值水平，除非中國經濟下滑超預期、違約急增，否則不大可能回試低位，但大市回落，倒是趁低吸強勢科技股、醫療設備股的機會。

5月份期油歷史性暴瀉至負值，始作俑者當然是供過於求至極端水平，但技術迫倉的因素更大。短期油價仍然受壓，執筆時6月期油也跌破17美元。但隨着減產到位供求再平衡，9月份起遠端期油全線高於30美元，實際問題不大。美股周一晚下跌，或多或少與油價有關，但更主要應該是市場觀望首季業績，看看究竟有多差、資產負債表會否有問題、管理層對前景的看法等。基於美股反彈幅度和速度太驚人，短線一定會有獲利沽壓。

港股技術走勢偏弱 宜稍減持倉水平

港股昨日跌勢全面，下跌股份數目超過1200隻，部分強勢股也下跌，如醫療設備股愛康醫療（1789）、山東威高（1066）、春立醫療（1858），又或是阿里健康（0241）、金山軟件（3888）、新東方在線（1797）等。另一個特點是復蘇概念股全滅，汽車股、內房股、航空股、酒店餐飲、零售消費等，跌幅全都超過大市。

復蘇概念股的反彈勢頭一直偏反覆，經常彈一天又回落，與當年SARS後的國泰（0293）；金融海潚後的內房股、水泥股；歐債危機後的歐洲股市等持續受到資金追捧相差很遠，無論感覺上還是操作上都很難玩。市場似乎對於復蘇力度有保留，始終今次感染人數眾多、又死了那麼多人，消費情緒不會很快就恢復到疫情前水平。此外，大家都未曾經歷過停市停工失去收入，缺乏足夠儲蓄的民眾會非常困難，很大可能會趨於節儉。若全社會儲蓄率提高，對於以消費為主的西方社會有很深遠影響，也會對以中國為首的新興市場國家的出口造成衝擊。

儲蓄率會否上升仍要時間觀察，但消費模式確實暫時起了變化。內地多個省市派發消費券，讓民眾對商店、餐廳消費，結果大部分民眾都用於超市購買日用品。從股市來看，大部分A股都遠低於2月低位，但涪陵榨菜卻高出2月3日達50%，由22.15元升至昨日的33.3元。投資者不惜高估值（逾40倍市盈率）也要湧入，就是說明很多股票面對不明朗因素，市場好的機會並不多。

資金流向內需新經濟股

市場資金流向有點兩極，一邊是必需品、日用品，如超市股高鑫（6808）、食品股康師傅（0322）等，另一邊是湧向新一代新經濟股，互聯網醫療、在線教育、遙距辦工、雲計算等。近期最強的當然以互聯網醫療為首，市場認為疫情大幅提高民眾對在線看診的接受程度，而看病難又一直是國家痛點，現在有包括納入醫保的扶持政策，若日後由數家企業壟斷整個市場，前景會非常吸引。

有趣的是，阿里健康遭北水持續減持，平安好醫生（1833）則一直獲加倉，後者近期也一直強於前者。但當整個板塊只有兩隻股票，其實全都買入會是較可取的策略。

[張兆聰 還看今朝]