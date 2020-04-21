超大現代農業（0682）發公告，去年7月2日及30日內地一間公司福州鑫澤貿易借出4,500萬元(人民幣，下同)及600萬元貸款，為期12個月。利率均為每年4.35厘。由於貸款借款人相同，且交易於 12 個月內進行，該等貸款協議根據上市規則被視作一系列交易及合併計算，並構成主要交易。惟公司未按上市規則第13章及第14 章作公告及股東批准規定要求，違反了上市規則。

集團指，董事會已全面獲悉有關該等貸款協議的事實，認為未遵守上市規則之舉屬無心之失 及日後可以避免，會嚴肅看待該事件，並已經主動與借款人協調要求提前還款，截止今日公告日期，已收回第二筆貸款協議下本金和利息分別600萬元及17.5萬元；福建超大現代農業已收回第一筆貸款協議下本金4500萬元中的3965.2萬元， 預計第一筆貸款協議下剩餘貸款本金及利息將在今年6月30日或之前由借款人償還。

集團又表示，已成立專項小組負責跟蹤、落實回款事宜。同時，由於已收回了大部分貸款，且有關交易不可撥回，故無意於股東大會上提呈決議案以追認訂立貸款協議。

為了於經營靈活性及遵從上市規則中取得平衡，集團指，今日起，通過公司中國附屬公司的貿易貸款超過120萬元，或非貿易貸款超過60萬元， 不論一次性交易或一系列交易而合併計算，均需要兩名執行董事批准。

此外，公司將會把貸款批准制度和程序的審查作為即將進行之內部監控系統審查範圍的一部分。