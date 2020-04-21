港匯近月愈走愈強，今日尾市時段曾觸及金管局7.75強方兌換保證水平，是自2015年10月以來首次。金管局稱，當局已從市場買入美元，沽出總值15.5億港元，連同今日較早前減發的50億港元外匯基金票據，香港銀行體系結餘將於本周四（23日），增加至606億港元。

金管局總裁余偉文表示，近期港元匯率偏強，主要是由於市場套息活動，及股票投資相關的港元需求均有所增加，除了市場現時對港元的殷切需求外，財政開支增加亦會令港元需求上升，指港匯觸發7.75港元兌1美元的強方兌換保證，金管局從市場買美元沽港元，有關操作完全符合聯繋匯率機制的設計，證明機制的有效運作。

余偉文補充，鑑於新型冠狀病毒疫情影響，環球經濟的風險不斷變化，金融市場仍會出現大波動，金管局會繼續監察市場情况，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保貨幣穩定。

本港自1983年起實施聯繫匯率制度，將港元與美元掛鈎，匯率定為7.8港元兌1美元。金管局及後於2005年改善制度，將弱方兌換保證調整至7.85，強方訂在7.75，並承諾每當港匯觸及7.75強方水平，將按銀行要求賣港元買美元，並在7.85弱方水平向銀行買入港元。

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