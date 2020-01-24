紐約期油(WTI)昨日以負值結算，市場關注三星原油ETF（3175）的表現。根據網頁資料顯示，該ETF因為「轉倉」而避過油價負數一劫。

該ETF追踪的是「標普高盛原油額外回報指數」，而指數跟蹤最接近月份的WTI期貨合約的表現。計算指數回報所根據的是最近期合約，第二最近期合約的價格變化，以及「轉倉」後所得收益或損失。

「轉倉」避過一劫。根據該指數公布的轉倉日，本月五次的轉倉活動，已於4月14日完成最後一轉，因此，在當日所持的期貨合約全部為6月份，所以5月期貨以負值結算，並不會影響其6月合約的結算，亦不會因5月期貨表現而影響ETF的資產值。

以官網公布數字，截至4月20日，官方的每基金單位資產淨值為3.3472元，而今日的預計每基金單位資產淨值為3.3017元。

根據一份網傳文件指，由於6月期油合約比月貴，相應減少期貨合約數目。轉倉本身不會直接令基金淨值有即時下跌，但亦不會令ETF基金淨值有即時跳升，ETF資產總淨值(NAV) 有所變化是因為期油價格波動本身造成，與轉倉無關。

本報向三星資產運用(香港)就網傳文件內容作出查詢，但在發稿前仍未獲置評。

根據網頁數據，截至20日，期貨合約投資佔總資產的99.13%，持有6月期貨合約張數35710張。

三星原油ETF收報3.32元，跌14.2%，成交金額17.02億元。

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