香港零售管理協會日前公布新冠肺炎對行業影響調查結果，回覆公司均認為減租是最有效幫助，協會今日的新聞稿提到，特別訪問了回覆公司，當中最欠缺或最沒有獲得合理租金紓緩的業主或地產商名單，第一名為長實（1113）旗下的和記黃埔地產；第二名為領展（0823）；第三名為新世界（0017）；第四名為新地（0016），華懋集團就排行第五位。

協會指出，由於回覆問卷的公司提及的全港大小地產商和個別業主眾多，不能盡錄，只列出首五位。政府先後推出兩輪防疫抗疫基金，資助企業及補貼員工薪金，回覆公司反映只能稍為減輕企業即時壓力，但最大支出是店舖租金，如缺乏業主適切及足夠的支援，店舖始終不能夠繼續營運下去。

協會呼籲，雖然香港疫情暫時回穩，但全球疫情尚未受控，前景未明朗。就算全球疫情過去，零售市況仍需不少於半年時間回復平穏，呼籲商舖業主支持兩個方法計租，包括免底租、只按營業額抽成，維持至少6個月；或是減租不少於一半，維持最少6個月。協會希望，所有商舖業主能與零售商共渡時艱，履行企業社會責任，擴大租金減免。

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