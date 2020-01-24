澳門特首賀一誠在周一發表首份施政報告後，摩根大通認為，施政報告提到擴大自由行城市數目，為2007年首次，加上有意爭取廣東省旅客訪澳簽注，預期後者對澳門旅遊博彩業敕大刺激。其估計，澳門仍有可能在2022年落實修改博彩法律。基於今年開始澳門有上葡京、銀河三期及倫敦人陸續推出，加上估計擴大旅客訪澳簽注，及預期5、6月份起恢復自由行及廣東邊檢，因此料濠賭股明年的EBITDA，會與2019年的EBITDA差不多。

高盛發表研究報告跟進指，預期今年澳門第三季有望恢復自由行及團客，並預料澳門及横琴實現一地兩檢，及將輕軌延伸至横琴，珠海及横琴之間的高鐵打通，有望支持中期訪澳旅客增長。濠賭股的長遠估值將重回企業價值相對除息税、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）在12至13倍水平。

高盛指出，市場正關注賭收復蘇步伐、疫情會否比想像中長，以及有否更多促進旅遊措施，並稱永利澳門（1128）及新濠博亞比歷史平均估值為低。

記者：陳偉燊

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