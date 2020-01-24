隔夜油價大跌，加上早市一度傳出朝鮮領袖金正恩手術後病危消息，市場憂地緣危機升溫，拖累亞股一度下滑，惟之後多個媒體報道金正恩病重消息非屬實，外圍股市跌勢放緩，港股跌幅亦一度收窄。恒指收市跌536點或2.2%，報23793點，成交金額1107億元，較上日增加23.32%；國指跌209點或2.13%，報9614點。

大市逾1500隻股份向下，友邦（1299）領跌，埋單挫2.77%，收報70.15元，拖低恒指69點；其次為騰訊（0700），收市跌1.96%，死守400元大關，收報400.6元。匯控（0005）未能收復40元大關，今日跌2.25%，收報39.15元。渣打（2888）以日中最低位收市，收報38元，跌2.9%，創上市後新低。

油價大瀉，三桶油捱沽，中海油（0883）跌2.93%，收報8.27元；中石油（0857）跌2.52%，收報2.71元；中石化（0386）跌2.57%，收報3.79元。追蹤油價期貨的F三星原油期（3175）全日跌14.21%，收報3.32元。

藍籌股中僅中電（0002）升，收漲0.06%，收報81.2元；中生製藥（1177）折讓配股，股價全日下跌，收挫7.91%，報10.94元，是跌幅最大的藍籌。

濠賭股回吐，金沙中國（1928）跌5.2%，收報30.1元；銀娛（0027）跌3.72%，收報47.9元。

在線醫療股逆市揚，平安好醫生（1833）及阿里健康（0241）齊破頂，分別高見110.1元及17.46元，創新高，收市兩股走勢分化，平安好醫生收報107元，升2.29%；阿里健康先升後回，收報17.08元，跌1.6%。