新冠肺炎疫情下市况波動，中銀香港（2388）旗下中銀人壽執行總裁鄧子平表示，這或將對部分保險公司的資產負債表造成壓力，但現時中銀人壽未有出現資本問題，公司將繼續做好資產與負債匹配，定期檢討投資策略。不過他認為，美國減息令利率低走，預計若趨勢持續，保障產品的回報亦將面臨下行壓力。

他指出，去年中銀人壽直銷新造保費為8.7億元，佔整體市場五成，料今年首季維持銷售增長，不過受到疫情及如限聚令等措施影響，有較多的不確定性，預期第二季銷售將受影響；他又指，公司的內地訪客保單銷售，自去年第三季起已現跌幅，但由於內地客戶僅佔整體客戶約一成，因此影響不大，惟預計今年首季將繼續下跌。

至於合資格延期年金方面，截至今年3月底，中銀人壽收到3.5萬張保單，期內新造年度化保費為22億元，平均每張保單保費6萬元。他又指，由於香港人口持續老化，客戶對於退休年需求殷切，目前每3個保險客戶就有1個購買年產品，加上近年保險數碼化加速發展，因此公司將推出手機銀行版投保計劃，加強提升「遙距投保」的服務需求。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理（投資及保險）周國昌亦表示，去年有67%客戶透過手機及網上銀行投保，當中以簡單易明的短期儲蓄保險為主，又指疫情加速了銀行實施數碼化，未來該行將繼續推動開放應用程式介面（API），同時將為客戶提供更多保障型產品方案。

記者：溫藹紅

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