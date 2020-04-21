惠譽昨日下調香港主權評級至「AA-」，並將澳門主權評級前景調至負面，惠譽指，有關評級下調不會即時影響港澳銀行的評級。該行解釋，港澳銀行評級並非由主權評級帶動，而是受母行機構上的支持或其自身信貸狀況所影響。該行認為銀行財務狀況具有韌力，但其生存能力評級（VR）會因經濟收縮面臨壓力。

惠譽指，目前香港銀行比金融海嘯時積累足夠的流動性和資本緩衝，並且隨着各種宏觀審慎措施的不斷加強，為支持香港銀行當前生存能力評級的優勢。自從新冠肺炎爆發以來，沒有跡象顯示資金從香港流出，本港2月份銀行體系存款按年增長2%。香港銀行將面臨來自收入減少和信貸成本增加的風險，但該行預計銀行盈利能力和現有監管準備金可抵銷部分增加的額外撥備，不會大幅侵蝕銀行資本緩衝。

不過惠譽指出，銀行的生存能力也可能受到新冠肺炎爆發的時間程度，以及政府的應對措施的影響，影響銀行資產質量和盈利能力，如果情況惡化至超過個別銀行的評級限定範圍並情況持續，該行便會有負面評級行動。

該行預計，在充滿挑戰的經濟條件下，香港銀行的資產質量將惡化，但其規模應會因政府宣布的眾多救濟措施而得到部分緩解。如果批發貿易，製造，運輸和無抵押貸款的減值貸款比率提高到5%，而其餘部分為1%，惠譽評級的銀行平均減值貸款或會增加5倍，升至1.8%，相對金融海嘯期間平均為1.1%，相關的信貸成本將佔銀行核心一級資本基礎的約2.4%。

信貸需求減少，息差因利率下降收窄，以及因IFRS 9財務報告銀行因宏觀經濟預測降低而需增加撥備，會令銀行盈利波動性增加。

記者：歐陽偉昉

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