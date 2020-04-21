昨晚WTI油價跌至負數，創歷史性低位，道富環球市場多元資產高級策略師Daniel Gerard認為，庫存危機在幾個月內都不會消失，至少在2020年內，油價都將處於非常低的水平。

他指出，石油需求紊亂雖無處不在但卻是暫時現象。隨著需求銳減，高企的期貨溢價給尋找過剩庫存帶來了額外的壓力。OPEC+談判以及隨後達成的協議突顯出，隨著油價迅速下跌，各國很難就減產達成一致。任何重大的供應削減都來自少數幾個高度依賴石油收入的國家。目前的情況表明，美國的石油產量可能剛好填補OPEC+減產可能留下的缺口，而這正是多年來一直在發生的事情。

他認為隨著OPEC供應下降，美國的供應取而代之。這場庫存危機至少在幾個月內不會消失，這意味著將繼續看到現貨期貨的反復波動。除非沙特阿拉伯、俄羅斯和德克薩斯達成一項重大協議，否則當前的形勢和低油價將持續下去。至少在2020年年內，價格都將處於非常低的水平。

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