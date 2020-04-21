瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭表示，對於惠譽下調本港評級不感意外，相信除了香港，其他地區亦會因新冠肺炎疫情影響而遭受到評級機構下調評級。她對亞太股市前景持正面看法，相信會有兩成增長空間。

在亞太市場當中，她最看好中國市場，儘管中國曾處於疫情風眼之中，但由於其封城措施湊效，相信會是經濟恢復得最快的國家。此外，中國有強大的需求支持，例如出產智能手機、科技用品等。另外受政策支持，較看好消費品、內房、半導體及金融科技板塊。相反其他亞太地區疫情未能受到控制，影響線下零售店、娛樂場所業務，料經濟仍需一段時間才有望復蘇。

她估計，歐洲會於五月中重啟經濟，美國則最快於六月初。不過，在未有確實治療方案前，各國依然採取高度封城措施，相信要今年年尾才會真正重啟經濟活動。

資產配置方面，疫情影響下債券價格回落至吸引水平，當中她特別喜好美國投資級別債券、美國高收益債券及美元計價的新興市場主權債券。雖然現階段這些公司削減股票回購、股息及資本支出等以致價格下跌，但相信疫情過後資產價格會回升。另外能在疫情中繼續生存，亦反映公司有一定實力。

股市方面，相信經過今次疫情，會受惠一些數碼及醫療行業，如電子商務、金融科技、自動化和機械人等行業。外匯方面，較為看好英鎊，相信英鎊兌美元有機會重上1.4水平。石油方面，由於石油輸出國家組織（OPEC）達成減產協議，每日減產970萬桶石油，但疫情影響亦會影響市場需求，相信油價會於今年下半年才有所回升，估計油價會在年底回升至每桶40美元水平。

記者：黃清瑤

其他報道

【新冠肺炎】證監會確保市場於疫情下繼續妥善運作

【新股登場】星洲裝修商Raffles Interior今起招股 入場費5252元

【季度數據】361度主品牌首季零售額跌25%至30%

【港股午市】港股最多跌逾650點 藍籌全軍覆沒 韓股ETF跌近3%

【消息滿天飛】路透社：中國匿名官員指金正恩未病重

【A股午市】三大指數低開低走 滬指跌1.3%

【新冠肺炎】美財政部向多間航空企發放226億薪資援助

【大行點睇】受惠遊戲業務增長，花旗上調騰訊目標價7%

【韓股續跌】韓聯社：金正恩11日有主持活動 質疑有關報道

【股份異動】中生製藥曾挫8.6% 醫藥股普遍下跌

【專欄．科技觀潮】SpaceX成衛星發射殺價王 包攬國際訂單

【不可分割】印度：針對中國投資審查新規將適用於香港

【不斷更新】外媒指金正恩手術後處危險狀態 亞股齊挫 港股失二萬四

【負油價】俄國要求油企在2月產量基礎上減產20%