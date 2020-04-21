證監會今日表示，會繼續積極應對新冠疫情對香港資本市場所造成的重大影響。有關對策涵蓋由證監會監管的經紀、資產管理人及其他市場中介人，以及上市公司和港交所。

證監會指出，正採取彈性的處理方式，確保市場繼續妥善運作並保持高度廉潔穩健，投資者的利益亦同時得到保障。證監會行政總裁歐達禮稱，由於市場人士需要迅速應對疫情帶來的影響，所以證監會在剛過去一段時間，大部分工作都以提供必須的監管寬免措施作為重點。例如就經紀如何在辦公室以外的地方記錄客戶交易指示發出具體指引，並延遲實施部份監管措施，以減輕一眾受規管公司在資源緊絀的情況下所面對壓力，亦就發牌事宜作出彈性安排。

證監會又指，與港交所發出的特別指引，讓絕大部分於去年12月31日財政年度年結的公司都得以適時刊發初步盈利業績。其後亦就上市公司舉行股東周年大會及其他股東會議，和刊發年度報告發出指引。

證監會亦已就疫情下的特殊市況而可能出現的隱憂加強監管力度，確保機構及金融市場基礎設施都能妥善管理風險及繼續正常運作。例如投資基金的流通性和贖回狀況，以及基金投資者是否得到公平對待一直都是聚焦處理的範疇，尤其是當基金建議啟動流通性風險管理措施，例如價格調整機制或暫停基金買賣的時候。

證監會又指，一直與香港各結算所保持緊密聯繫，確保結算所制訂的保證金政策能適當地應付風險，並同時對潛在的順周期效應保持敏感度。疫情爆發至今，證監會亦一直密切觀察衍生工具市場及賣空數據，確保這兩個領域的活動不會帶來任何金融穩定性或系統性風險。

歐達禮重申，證監會就疫情所採取的一切措施，都是希望確保香港的國際金融市場能在極端艱難情況下以高效率、有效，並能抵禦衝擊的方式運作。歐達禮又保證，將繼續採取一切必要措施，確保香港市場在危機中保持全面開放，營運如常，並繼續與所有主要持份者溝通，以確保市場在目前特殊的環境下繼續有效率和公平地運作。

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