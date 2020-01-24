星洲裝修商Raffles Interior今起招股。

疫情引致新股寒冬，除少數生科股無懼疫市，餘下僅有細價股推進IPO。新加坡裝修商Raffles Interior（1376）今起招股，招股價每股0.5元至0.65元。每手8000股，入場費5252.4元。公司全球發行2.5億股，香港公開發售佔一成，其餘為國際配售，集資額約介乎1.25億元至1.625億元之間。獨家保薦人為新華匯富。

招股期由今日起至周五（24日）中午12時截止，同日定價，預計5月7日掛牌。

公司去年全年收益錄得7666萬坡元（約為4.16億港元），按年微跌5.5%。毛利錄得1589萬坡元（約為8632萬港元），與去年持平。全年溢利按年升27.9%至463.8萬坡元（約為2519萬港元）。公司去年全年獲授新項目共有54個，期內竣工項目44個，今年至今新項目暫有7個，竣工項目11個。此外，今年公司共計投標30個，中標項目2個。

集資用途方面，約16.1%將用於招聘新僱員；約16.1%將用於招聘技術人員，申請新工種以擴大服務範圍；約28.4%將用於租賃新物業，擴充生產設施；約15.2%將用作收購一間總部位於新加坡的室內設計公司；約9.2%將用作提升公司資訊科技系統；約5.5%用作購置新機器及設備。

記者：馬迪帆

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