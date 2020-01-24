隔夜油價大跌，加上早市傳出朝鮮領導人金正恩手術後處於危險狀態的消息，亞股一度受壓，港股亦曾瀉最多653點，失守24000點大關，最低見23676點，半日收跌557點或2.29%，報23772點，成交金額650億元；國指跌213點或2.17%，報9611點。

大市逾1400隻股份下跌，友邦（1299）成跌市火車頭，半日跌2.91%，收報70.05元，拖低恒指73點；其次為騰訊（0700），半日險守400元，收跌1.96%，報400.6元。匯控（0005）跌2.25%，收報39.15元。

藍籌股「全軍覆沒」，中生製藥（1177）折讓配股，半日大跌7.91%，收報10.94元，是跌幅最大的藍籌。長實集團（1113）跌幅最少，挫0.42%，收報46.9元。

美媒報道，朝鮮領導人金正恩可能在手術後處於非常危險的狀況，之後《韓聯社》、《路透》分別引述當地及中國官員報道，質疑有關說法，惟韓股表現仍受壓，韓國ETF安碩韓國（3170）一度跌4.2%，低見77元，收報78元，跌2.93%。

隔夜油價大跌，三桶油亦無運行，中海油（0883）跌3.64%，收報8.21元；中石油（0857）跌3.6%，收報2.68元；中石化（0386）跌2.57%，收報3.79元。追蹤油價期貨的F三星原油期（3175）半日跌9.04%，收報3.52元。

中國建材（3323）指今年3月底止季度的股東應佔利潤將較去年同期下降超過70%，該股半日收報9.2元，跌1.5%。

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