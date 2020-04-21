有線新聞網絡(CNN)早前報道，朝鮮領導人金正恩可能在手術後處於非常危險的狀況，CNN報道後，彭博亦指美國有相同情報，韓聯社則指韓國官員對此提出質疑。其後韓國指，未發現朝鮮有任何異常活動。

彭博引述美國一位官員表示，美國有情報顯示，金正恩在上周進行心血管手術後，目前處於危重狀態。美國官員正在研究分析朝鮮的繼承順序。

韓聯社則引述不具名韓國政府官員報導，關於朝鮮領導人金正恩健康狀況的相關報導，韓國不清楚「這些情況」，報道又指，尚沒有線索推測金正恩健康出現問題。又指，金正恩一直到最近都在參加公共活動，對有關報道是否可信提出質疑。金正恩于本月11日主持召開勞動黨政治局會議。

韓國總統府發言人Kang Min-seok說，關於金正恩健康狀況的臆測，目前無以證實， 到目前為止，未發現朝鮮有任何異常活動。

早前，韓國網路媒體DAILY NK亦引述「朝鮮消息人士」稱，金正恩于12日接受心血管系統的手術。該媒體還報道，金正恩在執政以來今年第一次缺席參謁錦繡山太陽宮紀念金日成生日的活動，引來各方對金正恩健康問題的猜測。統一部對此表示無可奉告。

金正恩病重的消息拖累韓股下跌，目前跌幅仍超過2.6%。

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