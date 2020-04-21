14:56

韓聯社引述韓國總統府匿名官員指，朝鮮領導人金正恩在該國農村地區開展「正常活動」。

韓股跌幅進一步收窄，收市跌0.99%。

14:38

韓聯社報道，韓國政府稱朝鮮領導人金正恩健康出問題消息不屬實，朝鮮沒有出現異常動靜。

報道引述分析指，朝鮮19日以「外務省報道局對外報道室長」名義反駁美國總統特朗普所謂「收到金正恩親筆信」的說法，從此來看，金正恩健康出現問題的說法缺乏說服力。從朝鮮的政治系統來看，在沒有批准下，朝鮮幾乎不可能對外發佈有關金正恩的消息。一名外交消息人士稱，截至目前，沒有任何一條有關金正恩健康狀況的消息獲得證實。從上周起出現有關猜測，尤其在日本出現多數相關消息，但那些只不過是沒有得到證實的傳聞或猜測而已。

韓股跌幅收窄至1.28%。

10:37AM

港股最新跌幅已擴大至620點，最低見23706點，跌2.6%。藍籌股近乎全線挫，當中以中生製藥（1177）表現最差，跌6.3%，報11.14元；藍籌僅恒安（1044）上升，報65.95元，升0.3%。

10:00AM

國際油價大瀉，負面情緒籠罩股市，另有外媒報道，朝鮮領袖金正恩手術後處於非常危險狀態，但沒有提及金於何時進行手術。消息傳出後，港股及亞洲股市一度大跌。

有線新聞網絡(CNN)引述一位知情的匿名美國官員報道，金正恩最近錯過了4月15日其祖父冥籌的慶祝活動，這引發外界對他健康的猜測。CNN已聯絡美國中央情報局，國安會和國務院，以徵詢他們的意見。CNN還尋求韓國官員的評論。2014年金正恩亦曾於公眾視線消失超過一個月，其後朝鮮表示，金正恩曾進行手術，切除腳踝的囊腫。

港股今早小幅低開後，跌幅有增無減，最多跌473點，低見23856點，失守24000點，最新報23877點，跌452點。

友邦（1299）及騰訊（0700）領跌，最新分別報70.5元及402.6元，分別拖低大市57點及40點。

亞股全線走低，日股最多跌逾300點，低見19535點；韓股最多跌近3%，低見1841點；台股最多跌1.5%，最低報10424點。

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