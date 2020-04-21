國際油價暴瀉至負價格，拖累股市氣氛，港股今早小幅低開。恒指低開82點或0.34%，報24247點，成交金額41億元；國指今早低開56點或0.58%，報9767點。

中移動（0941）首季盈利下跌，今早領跌大市，低開1.31%，報60.2元，拖低恒指14點。騰訊（0700）逆市升，高開0.44%，報410.4元。匯控（0005）開市失40元水平，跌0.62%，報39.8元。

中生製藥（1177）折讓配股，今早跌4.71%，報11.32元，為表現最差藍籌；信置（0083）則是藍籌中表現最好，開市升1.93%，報10.56元。

國際油價暴瀉，三桶油全線向下，中石化（0386）跌0.77%，報3.86元；中石油（0857）跌2.16%，報2.72元；中海油（0883）跌2.46%，報8.31元。追蹤油價期貨的F三星原油期（3175）開市大跌7.24%，開報3.59元，再見上市新低。

其餘個股方面，中國建材（3323）指今年3月底止季度的股東應佔利潤將較去年同期下降超過70%，該股逆市揚0.64%，開報9.4元。

特步國際（1368）公布，截至今年3月底止3個月，中國零售銷售增長(包括線上線下渠道)按年跌20%至25%，開報2.77元，跌1.07%。