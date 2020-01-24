美股三大指數向下，港股ADR跌204點或0.85%，報24126點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.49%，折合報406.58元；匯控（0005）跌1.23%，折合報39.566元；建行（0939）跌1.5%，折合報6元。

今日焦點股份可留意：

油價暴瀉至史上首次出現負價格，即使今早亞洲時段反彈至正數，但油價跌至個位仍遠低於油公司的生產成本。留意油股。

中生製藥（1177）公布，大股東兼首席執行官謝炳以每股11.35元配售2億股，較昨日收市價11.88元折讓約4.46%，昨傳配售價為每股11.17元至11.52元。其持股量將由11%降至9.4%。

國際評級機構惠譽宣布，將香港的遠期外幣發行人違約評級（long-term foreign currency issuer default rating）從AA下調至AA-，評級展望穩定。留意一眾本地藍籌。

澳門特首賀一誠首份施政報告，未有修改博彩法時間表，亦未打算減賭稅，另外，為改善博彩業一業獨大，研設人民幣證券市場等新業務。

聯合集團（0373）公布，旗下全資附屬公司陽山投資提出私有化聯合地產（0056）作價較收市價1.43元溢價34.3%。

中國建材（3323）指公司今年3月底止季度的股東應佔利潤將較去年同期下降超過70%。

特步國際（1368）公布，截至今年3月底止3個月，中國零售銷售增長(包括線上線下渠道)按年跌20%至25%；零售折扣水平介乎六五折至七折；零售存貨周轉約五個半月。

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