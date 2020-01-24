儲油空間耗儘加劇拋售，紐約原油價格歷史上首次跌至負值區間，5月原油期貨結算價為每桶負37.63美元，6月合約仍高於20美元，表明負油價只是例外而非常態。今早，美國總統特朗普表示，負油價反映金融市場狀況，而非石油的狀況，又指會考慮禁止沙特油輪在美國卸貨。油價在亞洲時段大幅反彈，重回正數，現報1.46美元。油價暴跌，美國債市釋放通縮風險信號。IBM逆市向上，不過，收市後公布季績，收入跌3.4%至175.7億美元，低過預期的176.9億美元，兼撤銷全年預測，延長時段轉跌3%。

道瓊斯工業平均指數收市跌592.05點，或跌2.44%。標準普爾500指數收市跌51.4點，或跌1.79%。納斯達克綜合指數收市跌89.41點，或跌1.03%。

波音跌6.6%，報143.61美元(下同)，是跌幅最大的藍籌，而IBM則逆市升0.26%，報120.41元，是升幅最大藍籌。

科技股方面，蘋果收市報276.93美元，跌2.08%，谷歌母公司Alphabet收市報1261.15美元，跌1.4%，亞馬遜收市報2393.61美元，升0.78%，Facebook收市報178.24美元，跌0.56%。

德國DAX指數收市升0.47%，報10675.9點；法國CAC 40指數收市升0.65%，報4528.3點；英國富時100指數收市升0.45%，報5812.83點。