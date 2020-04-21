恒指昨日跌49點，收報24,330點，成交金額898億元。環球股市急升兩周後高位整固，美股期貨外圍回吐1%，港股則受制於24,500點水平。資金湧向新經濟股，邏輯是一場新冠肺炎疫情會帶永久結構改變，就像當年SARS後激發電商發展一樣。整體市况表現一般，但筆者傾向在高位橫行的機會大於回落，除非西方社會在追究隱瞞疫情上措採實質行動，引發激烈衝突。今日結算紐約期油跌穿每桶12美元，但遠期油價穩守在30美元之上，反映市場預料供需關係會改善，中海油（0883）應有力維持區間波動。

政治局會議要求減息，人行昨日立即公布一年期貸款市場報價利率（LPR）下調20點子至3.85厘；5年期以上貸款市場報價利率則下調10點子至4.65厘。內地房貸利率以5年期LPR為基準，此前僅分兩次合共下調了10點子，今次則一舉下調10點子，應利好樓市。但政治局重提房住不炒，中央立場非常強硬，而近日最熾熱的首推深圳樓市（去年9月取消豪宅稅後，西部前海地區樓價飈升），昨日人行深圳分行立即下令各銀行自查房抵經營貸，絕不容許地方打擦邊球。

內銀今年經營壓力遠較往年大

如果大部分地區調控措施不放鬆，限購又限貸，樓市很難全面回暖。另一方面，減息至今幅度上不大，每100萬元房貸、30年等額本息償還計算，10點子相當於每月供款少60元，在刺激買家入市的效果暫時也有限，內房股昨日也普遍向下。另外，內銀股近年息差較為平穩，一個主因是樓市暢旺、房貸利率又高風險又低，成了內銀股的救命草。但今年全國合約銷售下跌最少10%已成共識，LPR向下理應會壓低房貸利率，內銀股今年經營壓力會遠較過去數年更大。

香港首季失業率升至4.2%，接近10年新高，考慮到2月底止3個月才3.7%，單是3月份便拉高數字達0.5個百分點，這還未計算停薪留職人士。3、4月份的實際情况，肯定遠較4.2%差勁得多，但隨着疫情緩和，昨日更出現零新增個案，近期市面人流明顯回升，若5月情况開始回復正常，內地旅客預計暑假會再次外遊，香港經濟便有望止跌回穩。

中國國際形象插水 反利港澳旅遊業

要留意的是，中國被指隱瞞疫情而波及全球，在國際間的形象已崩潰，相信很多內地人都不敢到西方國家以至日韓、東南亞旅遊，港澳有機會成為受益者。

中海油應可守住8元

昨日亞洲時段不斷彈出油價崩盤、跌穿13美元的消息，但中海油（0883）為首的3隻油股全升，中遠海能（1138）更升2.6%。商品不同股價，不同月份會有不同價格，昨日暴瀉的是5月份紐約期油。一方面，全球原油庫存已經滿瀉，而疫情下5月份需求依然低迷，因此出現極端低殘的價格。遠端的價格則仍然「正常」，12月便高於33美元。如此大幅的升水，會吸引資金買入即月、沽出遠期，但前提要有儲存設施，因此運油輪就成了香悖悖。情况也反映市場對下半年原油需求不算悲觀，V形反彈雖然不存在，但U形還是會出現。

中海油每桶成本約27至28美元，若油價維持在30美元以上，股價應可守住8元。但在油價升破40美元之前，股價也較難高於9元。短期市况缺方向，可看看是否有機會低吸中海油炒上落。

[張兆聰 還看今朝]