評級機構惠譽今日將香港信用評級由「AA」降至「AA-」，評級展望由「負面」轉為「穩定」，政府發言人表示感到失望，反映惠譽過度着眼於香港目前的社會政治議題，未充分考慮香港經濟及金融市場的穩固基調，至於香港與內地的經濟及金融聯繫日益加深，不利香港信貸評級的觀點，更是沒有事實基礎。

發言人指出，新冠肺炎大流行對環球經濟帶來前所未見的嚴峻衝擊，對香港的影響不比其他地方更嚴重，事實上，港府已採取快速和有效的措施應對疫情及對經濟造成的打擊。政府的財政儲備達本地生產總值約40%，推出大規模紓困措施總額達2,875億元（約本地生產總值的10%），力保香港經濟的元氣，並幫助企業和市民渡過當前的困境，強調政府金融體系穩健，擁有充裕的緩衝空間，有韌性應對嚴峻和突如其來的衝擊。

惠譽認為，香港與內地的經濟和金融聯繫日益加深，不利香港的信貸評級，這個觀點難以令人信服。發言人認為，香港正是處於有利位置，受惠內地強勁經濟增長帶來的契機。尤其在「一國兩制下，香港在中國的重大發展戰略，包括「粵港澳大灣區發展」和「一帶一路」倡議有無可比擬的優勢，既能擔當「促成者」角色，亦同時是「受惠者」。過去幾年的滬港通、深港通、債券通的成功，正好證明香港的優勢獨特。

政府發言人指，自回歸以來，香港一直嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實，政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。

發言人強調，雖然香港面對前所未見的挑戰，但制度優勢和核心競爭力未有受到影響，包括資金、貨物、資訊、人才自由進出等。政府會繼續密切評估內外環境對經濟的影響，並適時推出措施，支持香港經濟發展。

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