國際評級機構惠譽宣布，將香港的遠期外幣發行人違約評級（long-term foreign currency issuer default rating）從AA下調至AA-，評級展望穩定。

惠譽指，新冠肺炎對香港經濟帶來去年反修例運動後的第二次重大衝擊，抗疫導致經濟活動萎縮和失業率上升，促使港府需要推出龐大的財政赤字預算去支撐經濟，這個挑戰加上反修例運動導致香港營商環境和政治穩定的國際聲譽損害，使香港評級的負面情況更加複雜。

惠譽預計，香港今年GDP將下降5%；預算赤字將上升至GDP的11%，又認為根深蒂固的社會政治分歧仍未解決，給香港商業環境帶來揮之不去的不確定性，並增加了公眾不滿情緒再度爆發的風險，或會進一步破壞國際社會對香港治理，體制和政治穩定的看法。

此外，香港逐步融入中國國家治理體系，與內地經濟，金融和社會政治聯繫的增加，證明了兩者各自的主權等級更緊密結合，尤其是中央愈來愈對香港事務頻頻發聲，就是最佳例證。

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