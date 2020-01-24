政府「百分百擔保特惠貸款」今日正式開始申請，恒生（0011）表示，自中小企融資擔保計劃百分百特惠貸款計劃宣佈以來，該行收到許多相關的客戶查詢，逾2000個客戶表示有興趣經恒生申請。該行將調撥資源和善用數碼科技，務求盡快批出中小企的申請。

恒生表示，該行今天正式推出網上申請專頁，企業客戶可以透過網上渠道申請中小企融資擔保計劃下之「百分百擔保特惠貸 款」、九成及八成信貸擔保產品及上載所需文件，務求簡化貸款申請流程，加快紓緩中小企的迫切需要，同時讓客戶在疫情下毋須親身到商務理財中心辦理手續，減少人群聚集。

中銀香港（2388）亦公布，該行已設立特別通道加快辦理有關申請，並已成功將部分個案報送按證保險公司審理，預計首批客戶最快可在短期內陸續提款，以解客戶燃眉之急。中銀指，已通過調配資源，組織行業客戶專隊，主動聯繫現有客戶、行業商會、協會，設立行業查詢專線，解答客戶在申請方面的疑問，並已為客戶進行預先登記。

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