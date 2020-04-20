【疫市擴張】紐時：Facebook 周一推出獨立遊戲直播App
文章日期：2020年4月20日 17:51
《紐約時報》報道，Facebook近日將推出一款針對視頻遊戲直播業務的App(應用程式)。該款免費App並將在4月20日推出，此舉被視為Facebook的視頻遊戲業務中最具決定性的一步。
Facebook已投資了這款免費的應用程序數年，其25億用戶中有超過7億用戶已使用此遊戲內容。該應用程序主要用於創建和觀看實時遊戲直播。現時Facebook及Amazon旗下的Twitch、Google旗下的YouTube及微軟的Mixer均在此逐鹿。
在新冠病毒爆發期間，許多國家都要求人們留在家中，並令到全球價值1600億美元的遊戲業務蓬勃發展。 Facebook原打算在6月發布該應用程序，但隨著隔離區範圍的擴大而加快了計劃。
據指，Facebook 遊戲App主管席莫（Fidji Simo）曾向Facebook創辦人朱克伯格指出，投資遊戲業務已成為集團的首要任務，因為他們認為遊戲作為娛樂的一樣，能將人們真正聯繫在一起。但娛樂不僅是一種被動消費形式，而且是一種互動娛樂活動，並將人們聯繫在一起。
席莫又指，在隔離時遊戲業務正猛速增長，新冠病毒大流行促使公司加快了其他遊戲項目的速度，包括一項新的比賽功能。
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