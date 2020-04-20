澳門特首賀一誠今日發表2020年度，他上任首份施政報告提出，政府有意在新冠肺炎疫情後，會在適當時候，請求中央政府恢復內地赴澳簽註審批，及增加自由行城市數目。他又指，博彩業一業獨大狀況未有改善，反而加劇，政府多年來推動經濟多元化發展，成效不明顯。在新的施政報告，首次提到將旅遊局撥入經濟財政範疇，推動與其他產業聯動發展，並進一步提到推動降低金融業進入門檻，及明言會研究設立人民幣證券市場，甚至加強推廣澳門品牌企業。

他說，繼2014至2016年澳門博彩業深度調整，導致整體經濟大幅度下滑，經濟連續3年負增長，今年初新冠肺炎疫情發生後，博彩旅遊業大幅度下滑，進而衝擊其他相關行業，再次暴露經濟過度依賴博彩旅遊業的脆弱性和巨大風險。博彩業佔本地生產總值仍達50%，反而政府致力推動的會展業和文化創意產業佔本地生產總值的比重均不到1%。

不過，澳門仍擬加強協助博彩業渡過疫情難關，繼而恢復遊客正常來澳。尤其當控制好疫情後，計劃在主要客源地區，即鄰近地區加強旅遊推廣，推出旅遊鼓勵計劃，拓展客源。政府在適當時候，請求中央政府恢復內地赴澳旅遊簽註審批，增加自由行城市，並與廣東省協商放寬廣東居民赴澳旅遊簽註政策。

在疫情基本穩定而內地赴澳簽注尚未恢復前，他說，亦會推行澳門居民本地遊和橫琴及鄰近地區等旅遊活動計劃，增加舉辦節慶盛事，推行奬勵措施，鼓勵鄰近地區居民來澳旅遊和消費。

此外，他相信疫情的短期衝擊不會改變澳門中長期發展趨勢。經過20年的發展，澳門已積累了足夠財力來應對目前的困難和挑戰。疫情過後。在應對疫情方面，澳門在應付的相關財政開支逾500億澳門元，並出現回歸以來首次赤字，但是他預期，澳門經濟可望逐步得到恢復，進入新的發展階段。

在金融發展方面，賀一誠指出，會強金融軟硬基礎設施建設，完善金融法律體系；爭取降低澳門銀行、保險公司等金融機構准入門檻，實現橫琴與澳門之間資金自由進出。他亦提到。會建設跨境人民幣結算中心，研究探討建設以人民幣結算的證券市場。同時，會探索將澳門醫療體系及社會保險直接適用並延伸到橫琴，政府將加快集養老、居住、教育、醫療等功能於一體的橫琴澳門新街坊建設。

新的施政報告，會發展澳門品牌工業及推動澳門工業轉型升級，例如重點發展中醫藥、食品和保健食品等工業；建立起具有自主知識產權和特色的中醫藥創新研發與轉化平台，調整粵澳合作中醫藥科技產業園發展模式，發展大健康產業。同時，亦將在橫琴建設中葡國際貿易中心；研究打造澳門與珠海之間一河兩岸休閒旅遊區；橫琴將推動影視產業及相關文化創意產業發展等。

記者：陳偉燊

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